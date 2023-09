Familias marroquíes desplazadas de sus hogares de montaña se preparan para las noches sin cobijo

Carpas colocadas para refugiar a la gente desplazada por el sismo en la localidad de Amizmiz, cerca de Marrakech, Marruecos, el domingo 10 de septiembre de 2023. Localidades y pueblos del Alto Atlas lloraban a los muertos y buscaban ayuda tras un sismo récord que causó destrozos en toda la región la semana pasada. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.