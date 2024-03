Familiares de exmilitar venezolano secuestrado y asesinado en Chile lo despiden en sepelio intimo

Familiares y amigos del exteniente venezolano Ronald Ojeda, vistos a través de un reflejo, tocan su ataúd antes de su entierro en el cementerio Canaan en Santiago, Chile, el viernes 8 de marzo de 2024. De acuerdo con el fiscal Héctor Barros, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero y encontrado muerto enterrado a las afueras de la capital el 1 de marzo. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La viuda y hermana del exteniente venezolano Ronald Ojeda en su entierro en el cementerio Canaan en Santiago, Chile, el viernes 8 de marzo de 2024. De acuerdo con el fiscal Héctor Barros, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero y encontrado muerto enterrado a las afueras de la capital el 1 de marzo. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Familiares y amigos del exteniente venezolano Ronald Ojeda presentan sus respetos antes de su entierro en el cementerio Canaan en Santiago, Chile, el viernes 8 de marzo de 2024. De acuerdo con el fiscal Héctor Barros, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero y encontrado muerto enterrado a las afueras de la capital el 1 de marzo. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved