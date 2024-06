Familiares de candidato presidencial asesinado en Ecuador piden dar con los autores intelectuales

Manifestantes se reúnen a las afueras de la corte, en la que los sospechosos de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio están siendo juzgados en Quito, Ecuador, el jueves 27 de junio de 2024. Cinco sospechosos están siendo juzgados por el asesinato ocurrido en 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved