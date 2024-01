Fallece un niño rescatado junto a otros 59 migrantes sirios ante la costa de Chipre

Migrantes procedentes de Siria, en el interior de un bus que los llevará de Ayia Napa a un centro de recepción de migrantes en Kokkinotrimithia, a las afueras de Nicosia, Chipre, el 24 de enero de 2024. (AP Foto/Petros Karadjias) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved