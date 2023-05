Expresidente francés Sarkozy pierde apelación en caso de corrupción

En esta imagen de archivo, el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, llega a un tribunal para una vista de apelación sobre un supuesto intento de soborno a un magistrado a cambio de información sobre un caso legal en el que estaba implicado, el 5 de diciembre de 2022, en París. (AP Foto/Francois Mori, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.