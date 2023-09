Explosión en Nagorno Karabaj deja más de 200 heridos mientras miles huyen a Armenia

Niños de etnia armenia miran por la ventana de un auto a su llegada a la ciudad de Goris, en la región de Syunik, en Armenia, el lunes 25 de septiembre de 2023. Miles de armenios han salido de Nagorno Karabaj después que el ejército azerbaiyano tomó control de la región separatista la semana pasada. (AP Foto/Vasily Krestyaninov) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved