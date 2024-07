Exparamilitar Salvatore Mancuso buscará cuerpos de desaparecidos que escondieron en Venezuela

El exlíder paramilitar colombiano Salvatore Mancuso da una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el día después de ser excarcelado, el jueves 11 de julio de 2024. El que fuera comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia fue enviado a casa en febrero tras pagar una condena de cárcel por tráfico de drogas en Estados Unidos. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved