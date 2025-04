Exjefe de inteligencia recuerda la Cuba de los años de la Guerra Fría

Fabián Escalante Font, exjefe de la seguridad del Estado cubano, posa para una foto frente a un mural de cruces que representan a las "víctimas del terrorismo contra Cuba" en el Memorial de la Denuncia en La Habana, el martes 8 de abril de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved