Estudiantes haitianos tocan baterías y guitarras para huir del hambre y la violencia de pandillas

Woodberson Seïde guarda su batería tras un ensayo en la escuela Plezi Mizik Composition Futures en Puerto Príncipe, Haití, el jueves 21 de septiembre de 2023. Woodberson recibió su primera lección hace dos años dentro de un programa extraescolar de música fundado en 2014 por la organización estadounidense sin fines de lucro Music Heals International. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Alumnos reciben una clase de guitarra con Hebert Michel en Plezi Mizik Composition Futures School en Puerto Príncipe, Haití, el jueves 21 de septiembre de 2023. Los maestros y estudiantes del programa deciden juntos qué música tocarán, escogida entre géneros como compas, reggae, rock, o temas latinos o africanos. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Nayanka Seïde acompaña a su hermano Woodberson Seïde a su escuela musical en el vecindario de Delmas 32, Puerto Príncipe, Haití, el sábado 23 de septiembre de 2023. Evitaron autos, motocicletas y territorio controlado por las pandillas cuya violencia llevó esta semana al Consejo de Seguridad de Unidas a aprobar el despliegue de una fuerza armada multinacional. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Siltane Alexandre, a la derecha, enseña piano en la escuela Plezi Mizik Composition Futures en Puerto Príncipe, Haití, el jueves 21 de septiembre de 2023. El programa comenzó con 60 niños y se ha convertido en un grupo de 400 matriculados en el programa en ocho escuelas, que cuesta 160.000 dólares anuales. (AP Foto/Odelyn Joseph)