Estados Unidos le otorga el asilo político a exfiscal guatemalteco anticorrupción

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 3 de abril de 2019, Juan Francisco Sandoval, fiscal principal contra la impunidad de Guatemala, posa para una fotografía durante una entrevista en Ciudad de Guatemala. Sandoval dijo el 14 de septiembre de 2023 que el gobierno de Estados Unidos le concedió el asilo político dos años después de que se exiliara debido a amenazas derivadas de su investigaciones. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved