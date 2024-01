Estados Unidos anuncia revisión de sanciones a Venezuela tras descalificación de Corina Machado

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana Jorge Rodriguez muestra un documento según el cual la candidata presidencial opositora Maria Corina Machado ataca al gobierno, en Caracas, 25 de enero de 2024. Estados Unidos expresó el sábado 27 de enero de 2024 su preocupación luego de que un tribunal venezolano ratificó la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado para participar en las elecciones presidenciales, por lo que anunció la revisión de la política de sanciones sobre Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved