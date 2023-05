España se alista para elecciones regionales el domingo; los socialistas están bajo presión

Carteles electorales muestran fotos de los candidatos a alcalde de Barcelona, en Barcelona, España, 24 de mayo de 2023. Las elecciones locales y regionales del próximo domingo en España pueden ser un indicio de lo que sucederá en las nacionales de diciembre, con el derechista Partido Popular ganando terreno contra el gobierno socialista en regiones cruciales. (AP Photo/Emilio Morenatti) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.