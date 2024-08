Ernesto se debilita a tormenta tropical tras su paso por las Bermudas

Una advertencia de tormenta tropical se mantendrá vigente durante la noche, dijo Pitcher.

El primer ministro David Burt compartió un vídeo en la plataforma de redes sociales X agradeciendo a los servicios de emergencia y exhortando a la población a permanecer en casa.

“Durante la noche, todavía habrá vientos con fuerza de tormenta tropical y pedimos a todos que tengan precaución”, dijo. “Quédense en casa”.

BELCO, la compañía eléctrica de Bermuda, informó que más de 23.000 clientes seguían sin electricidad el sábado por la noche.

El NHC reportó marejadas y corrientes de resaca potencialmente mortales en la costa este de Estados Unidos y Canadá. Se esperaba que Ernesto pasara cerca del sureste de Terranova el lunes por la noche y posiblemente podría recuperar fuerza de huracán, dijo.

Lana Morris, gerente de Edgehill Manor Guest House, en Bermudas, dijo que las condiciones son de calma, aunque el viento ha empezado a retomar fuerza.

“He hablado con mis huéspedes, me han dicho que todavía tienen electricidad, que tienen agua corriente y que están cómodos”.

Morris dijo que se ha estado comunicando con sus huéspedes por teléfono.

“No tienen internet, pero si la red no funciona, no funciona. Están a salvo y eso me alegra”.

Las Bermudas son un archipiélago de 181 islas diminutas cuya masa terrestre total es aproximadamente del tamaño de Manhattan.

No es habitual que el ojo de un huracán toque tierra allí, dijo AccuWeather. Señalo que desde 1850 sólo 11 de las 130 tormentas tropicales que han pasado a menos de 160 kilómetros (100 millas) de Bermudas han tocado tierra.

La isla es un reconocido centro financiero extraterritorial con una construcción sólida y, dada su elevación, las marejadas ciclónicas no son tan problemáticas como en las islas bajas.

Ernesto ya había azotado el Caribe nororiental, donde dejó cientos de miles de personas sin electricidad ni agua en Puerto Rico.

LUMA, la compañía de electricidad de Puerto Rico, señaló que había restablecido el servicio a más de 1,3 millones de clientes 72 horas después del paso de Ernesto. Cientos de miles más seguían sin agua.

Las autoridades dicen que esperan restablecer la electricidad al 90% de los clientes del territorio para el domingo, pero no han ofrecido una fecha para la recuperación total del servicio.

Después de las labores de limpieza y retiro de escombros, el Departamento de Educación de las Islas Vírgenes estadounidenses informó que todas las escuelas públicas reanudaran sus actividades el lunes.

También se tiene previsto que las clases en Puerto Rico comiencen el lunes, casi una semana después de su fecha original.

Ernesto es la quinta tormenta con nombre del año y el tercer huracán de la temporada en el Atlántico.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica prevé una temporada de huracanes en el Atlántico superior al promedio este año debido a las temperaturas cálidas récord del océano. Pronosticó entre 17 y 25 tormentas con nombre, con entre cuatro y siete huracanes importantes.

