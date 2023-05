Envían a cura boliviano a prisión preventiva por denuncia de abusos

Las personas protestan con carteles que dicen "Cárcel para los curas pederastas", entre otros, frente a la oficina del Arzobispado de Bolivia en La Paz, Bolivia, el viernes 19 de mayo de 2023. Milton Murillo, un sacerdote boliviano, ha sido detenido bajo sospecha de abusar de los seminaristas hace una década, poco después de que se conociera la noticia de lo que ha resultado ser el mayor escándalo de pedofilia en la historia del país andino, en el que está involucrado un difunto sacerdote jesuita. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved