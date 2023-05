Enviado ONU: bandos enfrentados en Sudán aceptan negociar

Ciudadanos estadounidenses son cacheados por soldados estadounidenses antes de embarcar en Port Sudan, el domingo 30 de abril de 2023. El ejército sudanés y un cuerpo paramilitar rival aceptaron enviar representantes para negociar, según dijo el lunes 1 de mayo de 2023 el enviado de Naciones Unidas a Sudán. (AP Foto/Smowal Abdalla) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.