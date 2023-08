Entregan en Chile títulos póstumos de abogado a ocho víctimas de pasada dictadura militar

Un familiar de Héctor Silva, quien fue detenido y desaparecido durante la dictadura del general Augusto Pinochet (izquierda), grita exigiendo justicia durante una ceremonia en la que Héctor recibió un título póstumo en derecho, en la Corte Suprema de Santiago, Chile, el martes 29 de agosto de 2023. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.