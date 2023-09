Entre alpacas, hilos y telares, artesanas aymaras conservan la sabiduría de sus ancestros

Teófila Challapa teje en su telar en su casa de Cariquima, Chile, el lunes 31 de julio de 2023. Challapa, de 59 años, aprendió a telar desde pequeña. “Aprendí de muy niña, cuando iba pastoreando los animales y me fui criando con los mismos hábitos de mis abuelitos”.reza antes de trabajar", dijo. (AP Foto/Ignacio Muñoz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Indígenas aymaras pastorean a sus llamas en Colchane, Chile, el lunes 31 de julio de 2023. Las mujeres aymaras realizan textiles con la lana de sus llamas y alpacas. (AP Foto/Ignacio Muñoz)

Teófila Challapa, teje en su telar en su casa de Cariquima, Chile, el lunes 31 de julio de 2023. (AP Foto/Ignacio Muñoz)

Marcelina Choque teje en su telar en su casa en Pozo Almonte, Chile, el domingo 30 de julio de 2023. (AP Foto/Ignacio Muñoz)

Una mujer indígena aymara muestra artesanías de lana tejidas a mano al margen de un desfile de moda que muestra creaciones indígenas en el centro comercial Zofri en Iquique, Chile, el sábado 29 de julio de 2023. (AP Foto/Ignacio Muñoz)

Llamas que pertenecen a Teófila Challapa detrás de su casa en Cariquima, Chile, el lunes 31 de julio de 2023. (AP Foto/Ignacio Muñoz)