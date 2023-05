Entra en vigor ley para cobrar deudas de pensiones de alimentos en Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, asisten a un evento de promoción de la nueva Ley de responsabilidad parental y pago efectivo de las pensiones alimentarias frente al palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el viernes 19 de mayo de 2023. La nueva ley, que entra en vigor el 20 de mayo, permite a los juzgados de familia cobrar devoluciones de impuestos, pensiones y congelar las cuentas bancarias de quienes incumplen con la pensión alimenticia. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.