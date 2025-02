Enero, el inicio de año más sangriento de Ecuador y prólogo de elecciones que miden lucha de Noboa

Un soldado hace guardia durante un mitin de campaña para el presidente Daniel Noboa, que busca la reelección, en Quito, Ecuador, el jueves 6 de febrero de 2025. Los ecuatorianos acudirán a las urnas el 9 de febrero para elegir un nuevo presidente. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un mural que representa a fuerzas de seguridad junto a trabajadores de servicios públicos cubre una pared en una calle que conduce al barrio Cerro de Santa Ana en Guayaquil, Ecuador, el martes 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Sara Espana)

Un soldado hace guardia en el puerto marítimo de Contecon en Guayaquil, Ecuador, el miércoles 5 de febrero de 2025. (Foto AP/César Muñoz)

ARCHIVO - Soldados ingresan a la prisión de El Rodeo para buscar a los responsables de una espiral de asesinatos en Portoviejo, Ecuador, el 5 de junio de 2024. (AP Foto/Cásar Muñoz, Archivo)