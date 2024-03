En un valle árido de California, un plan propone zonas de sombra en equidad ante el sofocante calor

ARCHIVO - Trabajadores agrícolas hacen cola en Tudor Ranch en La Mecca, California, el 21 de enero de 2021. Cada año, el calor mata a más personas que las inundaciones, los huracanes y los tornados combinados, y los expertos advierten que el calor extremo se volverá más intenso, frecuente y letal con el cambio climático. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.