¿En qué creen los venezolanos? Una mirada a la religión en Venezuela a pocos días de las elecciones

Partidarios de la oposición sostienen un rosario con un volante que muestra al candidato presidencial Edmundo González durante un evento de oración en Caracas, Venezuela, el domingo 21 de julio de 2024. Venezuela celebrará elecciones presidenciales el 28 de julio. (AP Foto/Cristian Hernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El candidato a parlamentario Javier Bertucci levanta un pulgar en un acto de campaña en el barrio de Petare de Caracas, Venezuela, el 4 de noviembre de 2020. Bertucci, un pastor evangélico, se presenta para las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El presidente venezolano, Hugo Chávez, besa un crucifijo al saludar a sus seguidores desde el balcón del palacio presidencia de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 4 de julio de 2011. En Venezuela, donde se profesan diferentes religiones y creencias, va a elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.