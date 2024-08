En estos tiempos "tan difíciles", Monseñor Romero es una luz de esperanza para muchos salvadoreños

Una procesión religiosa honra a San Óscar Arnulfo Romero en San Salvador, El Salvador, el jueves 1 de agosto de 2024. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa. (AP Foto/Salvador Melendez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un adorno muestra a San Óscar Arnulfo Romero durante una procesión religiosa en su honor en San Salvador, El Salvador, el jueves 1 de agosto de 2024. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa. (AP Foto/Salvador Melendez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Personas cargan globos y una imagen de San Óscar Arnulfo Romero durante una procesión religiosa en su honor en San Salvador, El Salvador, el jueves 1 de agosto de 2024. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba Misa. (AP Foto/Salvador Melendez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved