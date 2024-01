En 100 días, la guerra entre Israel y Hamás ha transformado la región

Soldados israelíes ocupan posiciones cerca de la Franja de Gaza, en el sur de Israel, el 29 de diciembre de 2023. Israel y Hamás llevan 100 días en guerra. El conflicto es ya el más largo y letal de los que han enfrentado a Israel y a los palestinos desde la creación de Israel en 1948, y no hay señales de que vaya a remitir. (AP Foto/Ariel Schalit, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, palestinos hacen fila para recibir una comida gratuita en Rafah, en la Franja de Gaza, el 20 de diciembre de 2023. Israel y Hamás llevan 100 días en guerra. El conflicto es ya el más largo y letal de los que han enfrentado a Israel y a los palestinos desde la creación de Israel en 1948, y no hay señales de que vaya a remitir. (AP Foto/Hatem Ali, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, palestinos inspeccionan una vivienda alcanzada por un bombardeo israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 20 de diciembre de 2023. Israel y Hamás llevan 100 días en guerra. El conflicto es ya el más largo y letal de los que han enfrentado a Israel y a los palestinos desde la creación de Israel en 1948, y no hay señales de que vaya a remitir. (AP Foto/Fatima Shbair, archivo) Copyright 2023, The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, policías israelíes evacuan a una mujer y a un niño de un lugar alcanzado por un cohete disparado desde Gaza, en Ashkelon, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023. Israel y Hamás llevan 100 días en guerra. El conflicto es ya el más largo y letal de los que han enfrentado a Israel y a los palestinos desde la creación de Israel en 1948, y no hay señales de que vaya a remitir. (AP Foto/Tsafrir Abayov, archivo) Copyright 2023The Associated Press All rights reserved

Una foto de Keshet Casarotti, de 21 años, que fue asesinado en el ataque de insurgentes del grupo Hamás al festival Nova Music que se celebraba en el sur de Israel el 7 de octubre, se muestra en una vigilia en una playa en honor a las víctimas del asalto, en Tel Aviv, Israel, el 11 de noviembre de 2023. Israel y Hamás llevan 100 días en guerra. El conflicto es ya el más largo y letal de los que han enfrentado a Israel y a los palestinos desde la creación de Israel en 1948, y no hay señales de que vaya a remitir. (AP Foto/Oded Balilty, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Dos mujeres palestinas lloran a sus familiares fallecidos en un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, en el exterior de una morgue en Jan Yunis, el 4 de enero de 2024. Israel y Hamás llevan 100 días en guerra. El conflicto es ya el más largo y letal de los que han enfrentado a Israel y a los palestinos desde la creación de Israel en 1948, y no hay señales de que vaya a remitir. (AP Foto/Mohammed Dahman, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.