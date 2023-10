Embajadas de Israel y EEUU en Buenos Aires reciben falsas amenazas de bomba

Una unidad especializada de la Policía Federal está estacionada afuera del edificio que alberga a la embajada de Israel después de una amenaza de bomba en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 18 de octubre de 2023. Las embajadas de Israel y de Estados Unidos recibieron amenazas de bomba el miércoles por la mañana y según la policía ambas fueron falsas alarmas. (AP Foto/Víctor R. Caivano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.