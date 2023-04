Elecciones en Paraguay: ¿será el fin de hegemonía colorada?

Santiago Peña, candidato presidencial por el gobernante Partido Colorado, habla durante un mitin en Villa Elisa, Paraguay, el miércoles 26 de abril de 2023. Las elecciones generales de Paraguay están programadas para el 30 de abril. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Santiago Peña, centro, candidato presidencial del partido Colorado, y el expresidente Horacio Cartes, derecha, sostienen las banderas de Paraguay y del partido en un mitin político en Asunción, Paraguay, el lunes 24 de abril de 2023. Las elecciones generales de Paraguay están programadas para 30 de abril. (Foto AP/Jorge Sáenz)

Efraín Alegre, candidato presidencial de la coalición Concertación, habla durante una entrevista con The Associated Press en Asunción, Paraguay, el martes 25 de abril de 2023. (AP Foto/Jorge Saenz)