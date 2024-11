El tradicional pan tantawawa que Bolivia dedica a sus difuntos cobra realismo en manos artesanas

Máscaras creadas por el artesano William Luna para adornar un pan dulce llamado tantawawa, tradicional para las celebraciones del Día de Muertos, se colocan sobre una mesa en su espacio de trabajo, en La Paz, Bolivia, el jueves 31 de octubre de 2024. (Foto AP/Freddy Barragán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El artesano William Luna coloca una máscara de yeso de su abuela sobre un trozo de pan tantawawa durante las celebraciones del Día de los Muertos en La Paz, Bolivia, el jueves 31 de octubre de 2024. (Foto AP/Freddy Barragán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El artesano William Luna crea una máscara de una persona real para adornar el tantawawa, un pan dulce tradicional para las celebraciones del Día de los Muertos, en La Paz, Bolivia, el jueves 31 de octubre de 2024. (Foto AP/Freddy Barragán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El artesano William Luna crea una máscara de una persona específica para adornar un pan dulce, tradicional en las celebraciones del Día de los Muertos, llamado tantawawa, en La Paz, Bolivia, el jueves 31 de octubre de 2024. (Foto AP/Freddy Barragán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El artesano William Luna coloca un trozo de pan tantawawa con una máscara de su abuela en el horno durante las celebraciones del Día de los Muertos en La Paz, Bolivia, el jueves 31 de octubre de 2024. (Foto AP/Freddy Barragán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El artesano William Luna crea una máscara de una persona real para adornar el tantawawa, un pan dulce tradicional para las celebraciones del Día de los Muertos, en La Paz, Bolivia, el jueves 31 de octubre de 2024. (Foto AP/Freddy Barragán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El artesano William Luna crea una máscara de un ser querido para la familia Mendoza para adornar un trozo de tantawawa, un pan dulce tradicional para las celebraciones del Día de los Muertos, en La Paz, Bolivia, el jueves 31 de octubre de 2024. (Foto AP/Freddy Barragán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El artesano William Luna crea una máscara mientras Bolivia celebra el Día de los Muertos con pan tantawawa, adornado con máscaras de yeso de los rostros de sus seres queridos en La Paz, Bolivia, el jueves 31 de octubre de 2024. (Foto AP/Freddy Barragán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved