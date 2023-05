El tifón Mawar azota desde el mar el este de Taiwán y el norte de Filipinas

Pescadores en un barco mientras se refugian ante la llegada del tifón Mawar a Taiwán, en el condado Yilan, el martes 30 de mayo de 2023. El tifón Mawar azotó la costa oriental de Taiwán con viento, lluvias y fuertes olas, pero evitó en gran parte la isla tras rozar el norte de Filipinas. (AP Foto/Chiang Ying-ying) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.