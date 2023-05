El Salvador: piden 16 años de prisión para expresidente Funes por negociar con pandillas

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 1 de junio de 2012, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, acude a la Asamblea Nacional antes de su intervención para conmemorar su tercer aniversario en el cargo en San Salvador, El Salvador. El Ministerio Público de El Salvador pidió el viernes 12 de mayo de 2023 a un tribunal que le imponga una pena de 16 años de prisión a Funes por presuntamente concertar una tregua con las pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas recluidos en las cárceles. (AP Foto/Luis Romero, Archivo) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.