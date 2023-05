El Salvador: Aseguran Funes avaló la tregua con pandillas

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 1 de junio de 2012, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, acude a la Asamblea Nacional antes de su intervención para conmemorar su tercer aniversario en el cargo en San Salvador, El Salvador. Funes fue llevado a juicio en ausencia el miércoles 26 de abril de 2023, para enfrentar cargos por negociar una tregua con pandillas notoriamente violentas que actúan en el país centroamericano. (AP Foto/Luis Romero, Archivo) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.