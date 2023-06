El príncipe Enrique acusa a tabloides de arruinar su vida, pero no recuerda artículos específicos

El príncipe Enrique abandona el Tribunal Superior después de testificar en Londres, el martes 6 de junio de 2023. Enrique acusa a Mirror Group Newspapers de espionaje telefónico y otros métodos ilegales para obtener información sobre él. (Foto AP/Alberto Pezzali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En este dibujo de la artista del tribunal Elizabeth Cook, el abogado Andrew Green interroga al príncipe Enrique en el tribunal en Londres durante un juicio por escuchas telefónicas a los diarios del Mirror Group, 6 de junio de 2023. (Elizabeth Cook/PA via AP)

