El principal partido opositor indio comienza una marcha por el país antes de una votación crucial

El líder del partido Congreso, Rahul Gandhi, habla durante un mitin en protesta por la suspensión de más de 140 legisladores del parlamento en Nueva Delhi, India, el viernes 22 de diciembre de 2023. Docenas de parlamentarios suspendidos y cientos de sus partidarios celebraron una protesta el viernes en la que acusaron al gobierno de sofocar la democracia en el país. (AP Foto/Altaf Qadri) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.