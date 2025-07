El picudo rojo, un diminuto escarabajo invasor que devora silenciosamente las palmeras de Uruguay

Varias palmeras en el Parque Rodó en Montevideo, Uruguay, el martes 8 de julio de 2025, mientras miles de palmeras han sido devoradas en el país sudamericano por el picudo rojo, un pequeño escarabajo invasor llegado desde el Sudeste asiático en 2022. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

En el guante de un jardinero, un picudo rojo y su capullo encontrados durante la tala de una palmera en un jardín privado en Montevideo, Uruguay, el jueves 10 de julio de 2025, mientras miles de palmeras han sido devoradas en el país sudamericano por el picudo rojo, un pequeño escarabajo invasor llegado desde el Sudeste asiático en 2022. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Varias palmeras en la playa Buceo en Montevideo, Uruguay, el jueves 19 de junio de 2025, mientras las autoridades lidian una batalla contra el picudo rojo, un pequeño escarabajo invasor procedente del Sudeste asiático que las devora por dentro. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El jardinero Maximiliano Arebalo tala el tronco de una palmera muerta en Montevideo, Uruguay, el jueves 10 de julio de 2025, mientras miles de palmeras han sido devoradas en el país sudamericano por el picudo rojo, un pequeño escarabajo invasor llegado desde el Sudeste asiático en 2022. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un pájaro se posa sobre el tronco de una palmera muerta, cerca de Peaje Mendoza, en Florida, Uruguay, el miércoles 9 de julio de 2025, mientras miles de palmeras han sido devoradas en el país sudamericano por el picudo rojo, un pequeño escarabajo invasor llegado desde el Sudeste asiático en 2022. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El jardinero Maximiliano Arebalo corta una palmera muerta en Montevideo, Uruguay, el jueves 10 de julio de 2025, mientras miles de palmeras han sido devoradas en el país sudamericano por el picudo rojo, un pequeño escarabajo invasor llegado desde el Sudeste asiático en 2022. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una palmera muerta en el parque Prado en Montevideo, Uruguay, el martes 17 de junio de 2025, mientras miles de palmeras han sido devoradas en el país sudamericano por el picudo rojo, un pequeño escarabajo invasor llegado desde el Sudeste asiático en 2022. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El jardinero Maximiliano Arebalo tala una palmera muerta en Montevideo, Uruguay, el jueves 10 de julio de 2025, mientras miles de palmeras han sido devoradas en el país sudamericano por el picudo rojo, un pequeño escarabajo invasor llegado desde el Sudeste asiático en 2022. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved