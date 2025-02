El peor tiroteo masivo de Suecia deja 10 víctimas y un agresor muertos

El rey y la reina Silvia viajaron a Orebro, donde visitarían el distrito escolar y asistirían a un funeral en la ciudad, indicó la corona. Kristersson y Strömmer también asistirían.

El tiroteo comenzó el martes por la tarde después de que muchos estudiantes se fueran a casa tras un examen nacional. Los estudiantes se refugiaron en edificios cercanos, y otras partes de la escuela fueron evacuadas después del tiroteo.

Las autoridades trabajaban para identificar a los fallecidos, y la policía dijo que el número podría aumentar. La policía dijo que habían encontrado al tirador muerto en la escuela cuando llegaron. No estaba claro cómo había muerto.

Roberto Eid Forest, jefe de la policía local, dijo que el gran tamaño del recinto hizo que los agentes tardaran mucho tiempo en registrar el campus para asegurarse de que no había más víctimas. Los policías oyeron disparos al llegar y en un principio pensaron que les estaban disparando, dijo.

Eid Forest dijo que seis agentes fueron atendidos por inhalación de humo. No había un incendio señaló, pero las autoridades no tenían claro por el momento qué había provocado el humo.

Los investigadores dedicarían el miércoles a recabar información de testigos y repasar cualquier imagen de video del suceso. La policía no aclaró si el tirador llevaba varias armas.

No hubo advertencias previas, y la policía cree que el perpetrador actuó solo. La policía no ha dicho si el hombre era estudiante de la escuela. No han revelado un posible motivo, pero las autoridades dijeron que hasta el momento no se sospecha de conexiones con el terrorismo.

La policía allanó la casa del sospechoso después del tiroteo del martes, pero no estaba claro de inmediato qué encontraron.

“Hoy, hemos sido testigos de una violencia brutal y mortal contra personas completamente inocentes”, dijo el primer ministro a los periodistas en Estocolmo el martes por la noche. “Este es el peor tiroteo masivo en la historia de Suecia. Quedan muchas preguntas sin respuesta, y yo tampoco puedo proporcionar esas respuestas".

“Pero llegará el momento en que sabremos qué sucedió, cómo pudo ocurrir y qué motivos podrían haber estado detrás de ello. No especulemos”, dijo.

Aunque la violencia armada en las escuelas es muy inusual en Suecia, en los últimos años varias personas resultaron heridas o asesinadas con otras armas como cuchillos o hachas en varios incidentes.

___

Dazio informó desde Berlín. Geir Moulson en Berlín y Kwiyeon Ha en Londres contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press