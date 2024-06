El partido de izquierda clave en la transición mexicana, ¿ante su fin?

Archivo - Alejandra del Moral, candidata a gobernadora del estado de México por una coalición del PRI, PAN y PRD, hace campaña en Nezahualcoyotl, México, el 27 de mayo de 2023. El 11 de junio de 2024, el Instituto Nacional Electoral anunció que el PRD perderá su registro como partido político nacional al no conseguir el 3% de los votos en las elecciones del 2 de junio, lo que se perfila como el principio del fin de sus 35 años de historia. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved