El partido de AMLO consolida su poder al ganar en el estado más poblado de México

Delfina Gómez, candidata a gobernadora de México por el Movimiento Regeneración Nacional, o Morena, celebra su victoria electoral en las elecciones del Estado de México en Toluca, México, el domingo 4 de junio de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Delfina Gómez, candidata a gobernadora en el Estado de México del Movimiento Regeneración Nacional, o Morena, se prepara para votar en su centro de votación en Texcoco, en el estado de México, el domingo 4 de junio de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Movimiento Regeneración Nacional, o Morena, celebra su victoria en las elecciones del Estado de México en Toluca, México, el domingo 4 de junio de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.