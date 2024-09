El papa se dirige a Papúa Nueva Guinea tras misa final ante 100.000 personas en Indonesia

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fieles equipadas con abanicos con la cara del papa Francisco esperan en el exterior de la sede de la Conferencia Episcopal de Indonesia para saludar al papa, antes de una reunión, en Yakarta, Indonesia, el 5 de septiembre de 2024. (AP Foto/Tatan Syuflana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco preside la misa en el estadio Gelora Bung Karno, el jueves 5 de septiembre de 2024, en Yakarta, Indonesia. (AP Foto/Dita Alangkara, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“Me siento muy afortunada en comparación con otras personas que no pueden venir o que querían venir”, dijo Vienna Frances Florensius Basol, quien asistió junto con su esposo y un grupo de unas 40 personas desde Sabah, Malasia, pero que no pudieron ingresar al estadio.

Durante su estancia en Indonesia, Francisco trató de alentar a los 8,9 millones de católicos del país —que representan apenas al 3% de los 275 millones de habitantes—, al tiempo que intentó impulsar los vínculos interreligiosos con la mayor población musulmana a nivel mundial.

Entre lo más destacado de su visita, el pontífice y el gran imán de la mezquita Istiqlal de Yakarta, la más grande del sureste de Asia, firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a emprender labores para poner fin a la violencia por motivos religiosos y proteger el medio ambiente.

En Papúa Nueva Guinea, la agenda de Francisco va de la mano con más de sus prioridades en materia de justicia social. La nación del Pacífico Sur, de bajos recursos pero gran importancia estratégica, es hogar de más de 10 millones de habitantes, la mayoría de los cuales se dedican a la agricultura de subsistencia.

El papa viajará a la remota localidad de Vanimo para reunirse con algunos misioneros de su natal Argentina que intentan propagar la fe católica entre una población en su mayoría tribal, la cual también practica tradiciones paganas e indígenas.

La nación, la más poblada del Pacífico sur después de Australia, tiene más de 800 lenguas indígenas y durante siglos se ha visto azotada por conflictos tribales por tierras, los cuales se han vuelto cada vez más mortíferos en las últimas décadas.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

FUENTE: Associated Press