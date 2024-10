El papa expulsa en Perú a otros dos miembros del Sodalicio por ilícitos financieros y abuso sexual

Los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz, que denunciaron los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana en Perú, posan para una foto frente a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el jueves 17 de octubre de 2024. El papa Francisco anunció el lunes 21 de octubre de 2024 la expulsión de dos altos miembros de esa organización en Perú, elevando a 13 el número total de separados. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved