El papa autoriza la primera santa venezolana. ¿Qué milagros atribuyen a la Madre Carmen Rendiles?

Una feligresa asiste a la misa de celebración por la santa María Carmen Rendiles con una camiseta con su imagen en la escuela Belén dirigida por su congregación, en donde reposan sus restos, en Caracas, Venezuela, el lunes 31 de marzo de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un sacerdote asiste a la misa de celebración por la santa María Carmen Rendiles con su imagen, en la escuela Belén dirigida por su congregación, en donde reposan sus restos, en Caracas, Venezuela, el lunes 31 de marzo de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una feligresa toma una foto de una imagen de la santa María Carmen Rendiles, en la escuela Belén dirigida por su congregación, en donde reposan sus restos, en Caracas, Venezuela, el lunes 31 de marzo de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Varias fieles rezan junto a la tumba de la santa María Carmen Rendiles, en la escuela Belén dirigida por su congregación, en donde reposan sus restos, en Caracas, Venezuela, el lunes 31 de marzo de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved