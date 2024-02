El nuevo jefe militar de Ucrania explica algunos objetivos en la guerra contra Rusia

Pero los cambios en la cúpula no resolverán algunos de los mayores problemas de Ucrania: la escasez de personal que ha minado la moral y podría requerir una movilización masiva, así como el suministro inadecuado de armas occidentales para enfrentar el poder de Rusia.

Alisa Riazantseva, de 35 años, dijo que estaba “en general satisfecha” con el popular predecesor de Syrskyi, el general Valerii Zaluzhnyi. “Esperamos que nuestro gobierno no haya cometido un gran error” al reemplazarlo, dijo a The Associated Press.