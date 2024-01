El monte Marapi expulsa material volcánico durante una erupción en Agam, Sumatra Occidental, Indonesia, el domingo 14 de enero de 2024. Docenas de personas que viven en las laderas del monte Marapi fueron evacuadas de sus casas después de que las autoridades indonesias elevaran el nivel de alerta del volcán al segundo más alto. (AP Foto/Givo Alputra) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.