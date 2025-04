El líder opositor surcoreano Lee presenta su candidatura presidencial tras la destitución de Yoon

Gente mirando una televisora que muestra al exdirigente del principal partido opositor surcoreano, el Partido Democrático, Lee Jae-myung, anunciando su campaña presidencial en un mensaje en video en la Estación de Ferrocarril de Seúl, Corea del Sur, el jueves 10 de abril de 2025. (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.