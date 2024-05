El Instituto Cervantes reúne cultura y cotidianidad en su propia cápsula del tiempo

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, posa junto a la puerta de una antigua cámara acorazada antes de una entrevista con The Associated Press en la sede de la institución en Madrid, el 24 de abril de 2024. (AP Foto/Paul White) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, pasea por el interior de una antigua cámara acorazada antes de una entrevista con The Associated Press en la sede de la institución en Madrid, el 24 de abril de 2024. En lugar de lingotes de oro, la antigua caja fuerte guarda ahora otro tipo de tesoros: manuscritos y otros objetos pertenecientes a figuras literarias y a intelectuales de habla hispana y del resto del mundo que han depositado allí sus legados para las futuras generaciones. (AP Foto/Paul White) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, posa junto a la puerta de una antigua cámara acorazada antes de una entrevista con The Associated Press en la sede de la institución en Madrid, el 24 de abril de 2024. En lugar de lingotes de oro, la antigua caja fuerte guarda ahora otro tipo de tesoros: manuscritos y otros objetos pertenecientes a figuras literarias y a intelectuales de habla hispana y del resto del mundo que han depositado allí sus legados para las futuras generaciones. (AP Foto/Paul White) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En la imagen, vista de parte de los casilleros en los que solían guardarse dinero, joyas o documentos, que ahora custodian recuerdos de los grandes nombres de la literatura y la cultura hispánicas dentro de una antigua cámara acorazada, en la sede del Instituto Cervantes, en Madrid, el 24 de abril de 2024. En lugar de lingotes de oro, la antigua caja fuerte guarda ahora otro tipo de tesoros: manuscritos y otros objetos pertenecientes a figuras literarias y a intelectuales de habla hispana y del resto del mundo que han depositado allí sus legados para las futuras generaciones. (AP Foto/Paul White) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, pasea entre los cajetines de una antigua cámara acorazada antes de una entrevista con The Associated Press en la sede de la institución en Madrid, el 24 de abril de 2024. En lugar de lingotes de oro, la antigua caja fuerte guarda ahora otro tipo de tesoros: manuscritos y otros objetos pertenecientes a figuras literarias y a intelectuales de habla hispana y del resto del mundo que han depositado allí sus legados para las futuras generaciones. (AP Foto/Paul White) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Vista del mecanismo de la puerta de una antigua cámara acorazada en la que ahora es la sede del Instituto Cervantes en Madrid, España, el 24 de abril de 2024. Es la “Caja de las Letras”, un proyecto del Instituto Cervantes que ocupa parte de los más de 1.700 cajetines de la antigua caja fuerte del Banco Español del Río de la Plata y con el que se busca conservar y documentar la riqueza de la cultura hispánica. (AP Foto/Paul White) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer observa el legado "in memoriam" del escritor colombiano Gabriel García Márquez, bajo un retrato suyo, dentro de una exposición en la sede del Instituto Cervantes, en Madrid, el 24 de abril de 2024. (AP Foto/Paul White) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved