El gobierno de Milei se aferra a sus reformas económicas tras revés legislativo por falta de apoyos

Una mujer se asoma por la ventana de un vehículo sosteniendo carteles de rechazo a la reforma económica promovida por el presidente argentino, Javier Milei, a su paso por el Congreso en Buenos Aires, Argentina, el martes 6 de febrero de 2024. La Cámara de Diputados tiene en debate el proyecto de ley que incluye una variedad de medidas económicas, administrativas, penales y medioambientales. (AP Foto/Natacha Pisarenko)