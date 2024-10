El gobierno de Bolivia modifica el horario laboral ante la escasez de combustibles

Un cartel advierte sobre la falta de gasolina en una estación de combustible después de varios días de bloqueos de carreteras por parte de partidarios del expresidente Evo Morales que afectaron el suministro de combustible y alimentos en La Paz, Bolivia, el lunes 21 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved