El funeral del papa Francisco se celebrará el sábado, con capilla ardiente desde el miércoles

Fieles reunidos para rezar el rosario por el fallecido papa Francisco en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin (izquierda), reza en frente del cuerpo del papa Francisco, dispuesto para el velatorio en su capilla privada en el Vaticano, el 21 de abril de 2025. (Vatican Media vía AP, HO) Vatican Media

Peregrinos de Croacia llegan al Vaticano, el martes 22 de abril de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cardenal Silvano Tomasi llega a la plaza de San Pedro del Vaticano, el martes 22 de abril de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una monja católica de las misioneras de la caridad, la orden fundada por santa Teresa, reza ante un retrato del papa Francisco colocado sobre la tumba de la santa tras la muerte del papa en Calcuta, India, el martes 2 de abril de 2025. (AP Foto/Bikas Das) Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.