El filme francés "Anatomie d'une chute" gana la Palma de Oro del Festival de Cannes

La directora de cine Justine Triet (derecha) abraza a Jane Fonda al aceptar la Palma de Oro por la cinta "Anatomie d'une chute" durante la ceremonia de premiación del 76° festival internacional de cine de Cannes, Francia, el sábado 27 de mayo de 2023. (AP Foto/Daniel Cole) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved