El eterno desafío de ser un hombre o mujer trans en El Salvador

Fabricio Chicas, un hombre transgénero, a la derecha, posa para una foto con su pareja Elizabeth López y sus mascotas en su casa en San Salvador, El Salvador, el domingo 30 de abril de 2023. Aunque en 2022 la Corte Suprema determinó en 2022 que la falta de condiciones para que alguien cambie su nombre por razones de identidad de género constituye un trato discriminatorio, Fabricio, de 49 años, no ha podido modificar su nombre ni si género en su documento de identidad. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Fabricio Chicas, un hombre transgénero, sostiene su tarjeta de identificación ante el Hospital Nacional de la Mujer, llenado con el nombre que le pusieron tras nacer, Patricia Yamileth Chicas Martínez, durante una entrevista en su casa en San Salvador, El Salvador, el domingo 30 de abril de 2023. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Una imagen de la Virgen de Guadalupe y fotos familiares adornan una pared en la casa de Fabricio Chicas, un hombre transgénero, en San Salvador, El Salvador, el domingo 30 de abril de 2023. Sin una legislación que permita a los hombres y mujeres transgénero modificar sus documentos oficiales en El Salvador, la comunidad enfrenta violencia y discriminación que afectan su vida cotidiana. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Arantza Rivas, una mujer transgénero, habla durante una protesta enfrente del Congreso para demandar la aprobación de una ley que permita a la gente cambiar su nombre y género en sus documentos de identidad, durante el Día Internacional contra la Homofobia en San Salvador, El Salvador, el miércoles 17 de mayo de 2023. (AP Photo/Salvador Meléndez)

ARCHIVO - Una amiga muestra una fotografía digital de Zashy Zuley del Cid Velásquez, una mujer transgénero de 27 años que fue baleada en la espalda cuando caminaba sola una noche de abril en San Miguel, El Salvador, el 25 de mayo de 2021. La violencia contra las mujeres trans en el país ha aumentado en los últimos dos años, dijo Rina Montti, directora de investigaciones de la organización de derechos humanos Cristosal. (Foto AP/Salvador Meléndez, Archivo)

Mónica Linares, activista de la organización ASPIDH Arcoiris Trans, y otros se reúnen para una protesta para exigir la aprobación de una Ley de Identidad de Género en San Salvador, El Salvador, el miércoles 17 de mayo de 2023. La transgénero de 43 años se fue de casa cuando cumplió 14 años e inmediatamente comenzó su transición. (Foto AP/Salvador Meléndez)

ARCHIVO - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofrece una oración en el Congreso en San Salvador, El Salvador, el 9 de febrero de 2020. Desde que Bukele llegó al poder en 2019 se han dado varios reveses para la comunidad LGBT. Entre otras acciones, el gobierno disolvió el Ministerio de Inclusión Social, que realizaba capacitaciones sobre identidad de género e investigaba temas LGBT a nivel nacional. (Foto AP/Salvador Meléndez, Archivo)