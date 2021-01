El emocionante testimonio de un anestesista con coronavirus: "Sentí las garras de la muerte, esta cepa es mucho más mortal"

Desconoce qué cepa es la que les ha contagiado pero tiene la seguridad de que no es la cepa de marzo por los datos clínicos que él conoce como profesional. Sospecha que es otra cepa por las PCR negativas en la detección y la reinfección de compañeros que ya pasaron el Covid en marzo y han acabado en la UCI: "Es mucho más contagioso y más mortal", concluye.

En su casa se contagiaron todos: cinco desarrollaron neumonía, tres acabaron ingresados y él ha sido el que ha pasado la enfermedad más grave. Actualmente mejora pero ha tenido un estado de salud muy crítico.

Cree que las claves ahora son "atender a los pacientes, poner un muro de contención con las medidas que haga falta y esperar que la vacuna llegue a todo el mundo y haga efecto".

Cree que los próximos meses serán difícil, especialmente el mes de enero. "Es importantísimo el apoyo a los equipos sanitarios, escuchar la voz de los profesionales. Esto es una guerra y si se pierde se pierde España y nuestra sociedad", destaca.

"Si no nos concienciamos y no nos autoconfinamos esto va a ser una tragedia, he perdido a muchos amigos compañeros y familiares y tengo miles de testimonios", apunta.

Pide que se prime la salud a la economía porque "lo más importante es salvar vidas". "Sentí las garras de la muerte y tengo aquí a un joven de 27 años intubado a mi lado. A lo mejor un joven lo pasa como una pequeña gripe pero se lo pasa a su padre y se muere", añade.

