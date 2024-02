El ejército de Guinea disuelve el gobierno sin explicación y dice que nombrará otro

ARCHIVO - El presidente de Guinea, Mamadi Doumbouya, se dirige a la 78va sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 2023. Mandos militares en Guinea disolvieron el gobierno sin explicación el lunes 19 de febrero de 2024 y señalaron que nombrarían uno nuevo, según dijo el secretario general del presidente. (AP Foto/Richard Drew, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved