El ejército aleja sus barcos de Guam ante la llegada del tifón Mawar

Esta imagen satelital del martes 23 de mayo de 2023 suministrada por la NASA muestra el tifón Mawar, una poderosa tormenta que se acerca a Guam, territorio estadounidense en el Pacífico. (NASA via AP) NASA

Esta imagen proporcionada por la Guardia Costera de Estados Unidos de la Bahía de Noverlooking Tumon Bay en Guam, antes de la llegada del super tifón Mawar el martes 23 de mayo 2023. ( Teniente Drew Lovullo/Guardia Costera de Estados Unidos via AP)